На Maserati по Испанской лестнице: саудовца будут судить в Италии

Туристу из Саудовской Аравии, который прокатился на Maserati по Испанской лестнице в Риме, грозят серьёзные неприятности...
Дата загрузки: 2022-05-18
Туристу из Саудовской Аравии, который прокатился на Maserati по Испанской лестнице в Риме, грозят серьёзные неприятности. Итальянские власти предъявили ему обвинение в нанесение ущерба культурной и архитектурной ценности при отягчающих обстоятельствах.
Римская полиция опубликовала видео, как автомобиль сворачивает на лестницу, немного проезжает вниз и останавливается.
Полицейские выяснили, что машина принадлежит компании по прокату автомобилей. В итоге туриста задержали, когда он возвращал Maserati в аэропорту Милан-Мальпенса.
При допросе подозреваемый объяснил, что свернул на лестницу из-за неправильной команды навигатора. Он также сказал, что сожалеет об этом и готов оплатить ущерб.
Ошибка водителя закончилась серьёзным повреждением двух мраморных ступенек. Также осталось много сколов, царапин и потёртостей. Мужчине грозит от трёх месяцев до года тюрьмы и штраф в размере от 1000 до 3000 евро.
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