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На Maserati по Испанской лестнице: саудовца будут судить в Италии

На Maserati по Испанской лестнице: саудовца будут судить в Италии

Туристу из Саудовской Аравии, который прокатился на Maserati по Испанской лестнице в Риме, грозят серьёзные неприятности...

Дата загрузки: 2022-05-18

На Maserati по Испанской лестнице: саудовца будут судить в Италии

Туристу из Саудовской Аравии, который прокатился на Maserati по Испанской лестнице в Риме, грозят серьёзные неприятности. Итальянские власти предъявили ему обвинение в нанесение ущерба культурной и архитектурной ценности при отягчающих обстоятельствах.

Римская полиция опубликовала видео, как автомобиль сворачивает на лестницу, немного проезжает вниз и останавливается.

Полицейские выяснили, что машина принадлежит компании по прокату автомобилей. В итоге туриста задержали, когда он возвращал Maserati в аэропорту Милан-Мальпенса.

При допросе подозреваемый объяснил, что свернул на лестницу из-за неправильной команды навигатора. Он также сказал, что сожалеет об этом и готов оплатить ущерб.

Ошибка водителя закончилась серьёзным повреждением двух мраморных ступенек. Также осталось много сколов, царапин и потёртостей. Мужчине грозит от трёх месяцев до года тюрьмы и штраф в размере от 1000 до 3000 евро.
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