Планы возродить марку «Москвич» взбудоражили поклонников авто

Когда-то автомобиль «Москвич» был предметом гордости каждого его владельца. Но одно из крупнейших отечественных автомобилестроительных предприятий..

Когда-то автомобиль «Москвич» был предметом гордости каждого его владельца. Но одно из крупнейших отечественных автомобилестроительных предприятий не смогло пережить бурные 90-е. Государство прекратило финансировать завод, а страна погрузилась в глубокий экономический кризис.

Теперь же после ухода «Рено» из России мэр Москвы объявил о намерении возродить отечественный бренд. Некоторые поклонники классического автомобиля этому рады.

[Александр Бондаренко, житель Москвы]:

«Если сделают, допустим, 2140 в современном рестайлинге, с оптикой другой. Ну это понятно, потому что XXI век на дворе. Если честно, я сразу куплю». [Сергей Ушаков, житель Москвы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Во-первых, я, конечно, счастлив от того, что марка «Москвич» возрождается. Но, конечно, надо производить автомобили, которые современные на сегодняшний день. Нельзя делать машины такого плана. Это просто раритет, который поддерживается в рабочем состоянии».

У других же обещание вернуть к жизни ушедшую марку вызывает скептицизм.

[Сергей, житель Москвы]:

«В любом случае возрождение «Москвича» – это популистское решение, потому что у нас в Москве, как правило, всё это сносят и строят ЖК либо торговые комплексы. А сейчас настала мода, решили устроить импортозамещение. Что из этого получится, непонятно».

Некоторые считают, что поддержать работу автозавода – хорошее решение, но стране нужен новый бренд.

[Станислав Цибульский, коллекционер]:

«Москвич не надо трогать. Москвич умер. Его убили. И не надо эту тему воскрешать. <…> Сейчас завод снесён, там ничего не осталось, музея нет. И вот так мы сейчас будем возрождать таким образом «Москвич»? Мне кажется, это каким-то кощунством попахивает».

Завод «Москвич» был основан при участии компании Ford в 1930 году. Сначала на нём собирали грузовые и легковые машины американской марки. Потом выпускали автомобили КИМ. Первые серийные «Москвичи» сошли с конвейера в 47-м. Одной из самых популярных моделей был «Москвич-412». В 68-м году он стоил 5000 рублей. При этом средняя зарплата в то время составляла 110 рублей.

Завод обанкротился из-за неумелого управления, производственных трудностей и падения спроса на фоне экономического кризиса в России.

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