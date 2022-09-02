Фестиваль мариачи наполнил музыкой мексиканскую Гвадалахару

Зажигательная музыка, сомбреро и национальные костюмы чарро. По всей Гвадалахаре проходят концерты. В мексиканский город вернулся..

Зажигательная музыка, сомбреро и национальные костюмы чарро. По всей Гвадалахаре проходят концерты. В мексиканский город вернулся живой фестиваль мариачи. Предыдущие два года его проводили в онлайн-режиме.

На праздник съехались ансамбли из разных стран. Это мероприятие входит в число 200 самых важных фестивалей в мире. Концерты транслируют в 50 городах на четырёх континентах. Их смотрят десять миллионов зрителей.

Ну а в Гвадалахаре можно насладиться живой музыкой.

[Эдуардо Серна, музыкант]:

«Исполнилась наша мечта – вернуться к живым выступлениям. Мы уже нуждались в этом, потому что соскучились по публике. Этот собор был переполнен зрителями. Для нас это триумф». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Просто мурашки по коже. Это не то же самое, что выступать перед камерой. Всё должно быть вживую. Мы должны видеть, что люди даже плачут от радости».

В этом году в фестивале впервые участвует ансамбль израильских мариачи.

[Йоханон Перетц, музыкант]:

«Я считаю это чудом. Первое выступление оставит след в истории фестиваля, истории музыки мариачи и в истории Израиля».

Концерты проходят в залах и на открытых площадках прямо на улице. Зрителей везде много.

[гость фестиваля]:

«Это очень впечатляет. Мне нравится, что проводят такие праздники. Они раскрывают душу Мексики, показывают наши вкусы, музыку и фольклор».

Родина мариачи – штат Халиско. Этот жанр родился из смеси народной музыки Андалусии и Средиземноморья с музыкой индейцев. Исполнители играют на гитаре, скрипке, трубе, иногда на арфе или флейте.

Предполагается, что название мариачи – это искажённое французское слово «марьяж», которое переводится как свадьба. Так музыкантов называли французские солдаты, поскольку те постоянно играли на свадебных церемониях. Впрочем, мариачи исполняют музыку разных стилей.

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