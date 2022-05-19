Слабовидящая мотоциклистка: первая на дорогах Австралии

Белинда О’Коннор — первый в Австралии слабовидящий мотоциклист. Выезжает на улицы Канберры абсолютно легально. Использует устройство..

Белинда О’Коннор — первый в Австралии слабовидящий мотоциклист. Выезжает на улицы Канберры абсолютно легально. Использует устройство биоптик.

[Белинда О’Коннор, мотоциклист]:

«Конечно, если я упаду, попаду в аварию и сломаю свой биоптик, я не смогу вести. Но дело в том, что то же самое будет и с любым, кто носит обычные очки. Если они разбились, продолжать вождение невозможно».

У Беллинды дальтонизм и повышенная чувствительность к яркому свету, из-за чего она постоянно моргает. Зато у женщины сохранено периферийное зрение. Вблизи всё видит ясно.

Биоптик помогает ей корректировать цвет и улучшает дальнее зрение. Устройство дополнено спектром красного оттенка.

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[Белинда О’Коннор, мотоциклист]:

«Так я могу видеть красные стоп-сигналы, индикаторы, красные и оранжевые огни на светофорах. Всё через мою линзу-носитель, красную линзу».

Первопроходцем стал и Стив Лейк, её инструктор по вождению.

[Стив Лейк, инструктор по вождению]:

«Я понятия не имел, что у Белинды проблемы со зрением, пока она не пришла на урок. Честно говоря, сначала я испугался».

Но на первом уроке Стив быстро понял: необходимости менять подход к преподаванию нет.

[Стив Лейк, инструктор по вождению]:

«Белинда научилась выполнять змейку, развороты, повороты, аварийную остановку… Я понял, что человек с любым заболеванием на самом деле очень хорошо справляется с рисками, поскольку его физическая особенность делает его внимательнее».

Успех Белинды вдохновляет других слабовидящих жителей Австралии.

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