Водители, пересекающие сербско-косовскую границу, закрывают сербские флаги и гербы на номерах наклейками. Косово начинает вводить в..

Сербам в Косове дали два месяца на смену автомобильных номеров

Водители, пересекающие сербско-косовскую границу, закрывают сербские флаги и гербы на номерах наклейками. Косово начинает вводить в действие правила в отношении номерных знаков, которые вызвали протесты и недовольство.

Косово – самопровозглашённая республика, отделившаяся от Сербии. На севере близ границы здесь живёт много сербов. До настоящего времени они отказывались менять свои сербские номерные знаки на автомобилях на косовские, как того требует Приштина.

Однако теперь им дали два месяца на смену. Они говорят, что недовольны новым законом, но при необходимости номера поменяют.

[Ратко Симич, житель сербской деревни]:

«Я бы не рекомендовал ставить косовские номера. Но теперь мы вынуждены. Я сделаю это, потому что другого выбора нет».

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Страна, населённая преимущественно этническими албанцами, после обретения независимости в 2008 году стремилась заставить сербов признать власть Приштины в рутинных бюрократических вопросах. Однако нередко это вызывает протесты со стороны сербов. Так, решение изменить номерные знаки привело к блокировке трасс.

[Дусан Милич, местный житель]:

«Лично я хотел бы, чтобы Белград и Приштина договорились и нашли компромиссное решение. И будут ли номера КС или КМ, это не имеет значения. Но любое навязывание чего-то обязательно вызовет беспорядки, потому что людям здесь неспокойно».

Премьер-министр Косова говорит, что владельцы транспортных средств, которые перейдут на официальные номера в течение этих двух месяцев, будут освобождены от налогов и других обязательств, объём которых может достигать 5000 евро.

[Альбин Курти, премьер-министр Косова]:

«Уважаемые граждане, с сегодняшнего дня и до 31 октября во всех 34 пунктах регистрации транспортных средств мы вновь открываем возможность смены номерных знаков на номера нашей единой республики».

Сербия не признаёт независимости Косова, а сербы на севере Косова считают своей столицей Белград.

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