Хиджаб снова возвращается в Афганистан

В Афганистане снова ввели правило для девочек и женщин – закрывать лица в общественных местах. Такое..

В Афганистане снова ввели правило для девочек и женщин – закрывать лица в общественных местах. Такое распоряжение поступило от группировки «Талибан», запрещённой в России и других странах. Она вернулась к власти в августе прошлого года и теперь постепенно возвращает строгие исламистские правила, которые действовали при её прошлом правлении.

Нарушение грозит последствиями для ближайших родственников-мужчин. Им могут выписать штраф или даже посадить в тюрьму.

Кабул по-прежнему остаётся одним из самых либеральных мест страны. В последние годы многие женщины там не закрывали лица. Теперь же спрос на хиджабы начал расти.

[Сагар, продавщица]:

«Немного поднялись цены. Женщины теперь покупают разные хиджабы из-за ограничений, введённых «Талибаном»*».

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Пока многие женщины по-прежнему не выполняют распоряжение. Некоторые заменяют хиджабы хирургическими масками.

[Шиба Рахуфи, учительница]:

«Этим указом талибы* унизили женщин, они хотят уничтожить нашу идентичность по всему Афганистану. Мы недовольны и против такого указа».

Во время прошлого правления «Талибана»* с 1996 по 2001 годы женщины были обязаны носить бурки. Это одежда, закрывающая тело и лицо.

Однако после многих лет без талибов общество в Афганистане стало привыкать к открытости и более либеральным взглядам.

В этот раз на улицы даже решаются выходить немногочисленные группы протестующих.

[протестующая]:

«Хиджабы — это вопрос ислама, но талибы* хотят применить свою идеологию ко всем женщинам».

Ранее талибы* также распорядились закрыть все школы для девочек, начиная с шестого класса и выше.

*«Талибан» – группировка, которая была признана в России террористической и запрещена

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