Конь-великан «прогарцевал» по улицам бельгийского городка

Конь-великан снова показался на улицах бельгийского города Дендермонде. Его появления ждали 12 лет. Гигантская кукла сделана..

[Каролин ван Хекке, директор музеев Дендермонде]:

«Лошадь несут 12 человек. Есть три команды, в общей сложности 36 человек. Они меняются, потому что лошадь весит 1000 килограммов».

Конь-великан снова показался на улицах бельгийского города Дендермонде. Его появления ждали 12 лет. Гигантская кукла сделана из дерева и металла и обтянута кожей. Её высота – четыре метра 85 сантиметров, длина – пять метров 20 сантиметров.

Коня-великана зовут Бейард. Согласно древней легенде, он возил на себе четырёх братьев-рыцарей. Сейчас на нём также четверо всадников. Правда, это дети, но тоже братья.

Фестиваль проходит раз в десять лет. Однако из-за пандемии его отложили ещё на два года.

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Первые упоминания о праздничном шествии с участием коня-великана относятся к XV веку. 14 лет назад традицию внесли в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

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