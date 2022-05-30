Конь-великан «прогарцевал» по улицам бельгийского городка

Конь-великан снова показался на улицах бельгийского города Дендермонде. Его появления ждали 12 лет. Гигантская кукла сделана..
Дата загрузки: 2022-05-31
[Каролин ван Хекке, директор музеев Дендермонде]:
«Лошадь несут 12 человек. Есть три команды, в общей сложности 36 человек. Они меняются, потому что лошадь весит 1000 килограммов».
Коня-великана зовут Бейард. Согласно древней легенде, он возил на себе четырёх братьев-рыцарей. Сейчас на нём также четверо всадников. Правда, это дети, но тоже братья.
Фестиваль проходит раз в десять лет. Однако из-за пандемии его отложили ещё на два года.
[гостья фестиваля]:
«Это вызывает восторг, и люди с нетерпением ждут праздника. Я родилась не в Дендермонде, но поскольку живу здесь давно, мне нравится на это смотреть».
Первые упоминания о праздничном шествии с участием коня-великана относятся к XV веку. 14 лет назад традицию внесли в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
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