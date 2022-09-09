Слепым людям даёт работу завод, выполняющий заказы для аэрокосмических компаний в США

На этом заводе в Сиэтле выполняют заказы компаний, работающих в сфере аэрокосмической промышленности. Один из давних..

[Пэт О’Хара, директор организации «Маяк для слепых»]:

«Это настоящая работа с хорошей оплатой и реальными возможностями. Мы ничем не отличаемся от любого завода в США: безопасность у нас на высоком уровне, и наши сотрудники это знают. Они также хорошо обучены».

На этом заводе в Сиэтле выполняют заказы компаний, работающих в сфере аэрокосмической промышленности. Один из давних клиентов – корпорация Boeing. И главная особенность предприятия – персонал. Здесь работают слепые и глухонемые люди. Такую возможность им даёт благотворительная организация «Маяк для слепых».

Джон Ромиш – глухонемой и уже почти не видит. Работает на этом заводе четверть века. До этого его четыре раза увольняли с других предприятий. Говорит, что теперь по-настоящему счастлив и надеется проработать здесь до пенсии.

На заводе используют специальное оборудование со звуковыми индикаторами и большими экранами для тех, кто немного видит. Также есть надписи, сделанные шрифтом Брайля. В случае проблемы работник нажимает кнопку вызова, и на помощь приходит мастер.

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Дэн Портер с нарушениями зрения обучался четыре года. Сейчас он в числе лучших специалистов завода. Умеет пользоваться всем оборудованием и устранять неполадки.

[Дэн Портер, рабочий]:

«Здесь я встретил свою будущую жену и заработал на свой первый дом. Больше всего меня радует то, что теперь я помогаю другим расти в этой профессии. Если бы раньше мне не помогли обрести опыт, то сейчас моя жизнь была бы иной».

В США 70% слепых и глухонемых не могут найти работу. Организация «Маяк для слепых» уже более ста лет помогает таким людям с трудоустройством. Сейчас на заводе в Сиэтле работает почти 160 инвалидов. Они выпускают 250 тысяч деталей в месяц. В ближайшие десять лет штат завода увеличат до 1000 человек.

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