Бабушка занялась фитнесом в 70 лет и вдохновляет других

Джоан Макдональд к 70 годам весила 90 кг. К тому же принимала много лекарств, чтобы справиться с болезнями: гипертонией, высоким уровнем холестерина и кислотным рефлюксом (кислота из желудка попадала пищевод). Врачи сказали, нужно менять образ жизни или придётся увеличить дозу лекарств.



Джоана решила, что наступило время для перемен. Она позвонила дочери Мишель, которая владеет спортивным клубом в Мексике. Дочь обрадовалась, что мама, наконец-то, проявила инициативу, и согласилась ей помочь.

Джоан полетела в Мексику. Она начала выполнять физические упражнения и узнала о здоровом питании. Через две недели женщина вернулась в Канаду и стала применять полученные от дочери знания.



Начинала с ходьбы, как формы кардио-тренировок, затем подключила занятия йогой и силовые упражнения. За полгода сбросила 20 кг.

Женщина ходит в спортзал пять раз в неделю. Она перешла с трёхразового питания на пять приёмов пищи. Ест небольшими порциями. Её рацион состоит из зерновых, овощей и мяса. Сейчас Джоан чувствует себя намного лучше. Женщина перестала принимать лекарства, артрит не беспокоит, и она стала энергичнее.

Джоан вдохновляет женщин всех возрастов по всему миру. Она говорит, что измениться никогда не поздно. Она советует женщинам, которые хотят что-то поменять в своей жизни, но не знают, как это сделать, – «верить, что это возможно!»



Джоан рекомендует женщинам за 40 искать тренеров, которые будут направлять в занятиях спортом. Также предлагает учиться с группой людей, которые полны решимости стать сильнее и здоровее. Занятие с единомышленниками придавало ей сил, когда она хотела сдаться.

«Я надеюсь, что больше женщин моего возраста примут помощь от других и оценят их заинтересованность в ваших изменениях. Даже если вы не можете повернуть время вспять, вы можете завести его снова», – считает Джоан.