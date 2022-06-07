Борис Джонсон остаётся премьер-министром Великобритании. По результатам тайного голосования в его Консервативной партии он набрал 211..
Дата загрузки: 2022-06-07
Ранее вотум недоверия призвали объявить более 50 членов фракции тори. Причиной стал доклад высокопоставленной чиновницы британского правительства Сью Грей о вечеринках, которые проходили в резиденции премьера в разгар пандемии.
В документе говорилось, что чиновники действительно нарушали введённые ими же правила. При этом никаких имён и подробностей в докладе не было.
По результатам голосования премьера поддержали 58,5% членов Консервативной партии. Для сравнения, когда в 2018-м голосовали по вотуму недоверия Терезе Мэй на фоне переговоров по «брэкситу», тогда её поддержало 63% консерваторов.
Впрочем, Джонсон всё равно считает это победой.
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны… Да, я определённо считаю это убедительным и решающим результатом. Он означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на вещах, которые, как мне кажется, действительно важны для людей».
В то время, когда вспыхнул скандал с вечеринками, Джонсон извинился перед британцами и однопартийцами, но с поста уходить не стал.
Тогда он заявил, что собрания в его резиденции были сугубо рабочими, хотя на столах были вино и закуски. По его словам, все участники соблюдали меры социального дистанцирования.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер призывал консерваторов сместить премьера. Впрочем, в отношении него самого также ведётся расследование о нарушении карантинных мер.
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