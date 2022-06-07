Борис Джонсон остаётся премьер-министром Великобритании. По результатам тайного голосования в его Консервативной партии он набрал 211..

Борис Джонсон остаётся премьер-министром Великобритании. По результатам тайного голосования в его Консервативной партии он набрал 211 голосов депутатов. Крайний порог составлял 180 голосов.

Ранее вотум недоверия призвали объявить более 50 членов фракции тори. Причиной стал доклад высокопоставленной чиновницы британского правительства Сью Грей о вечеринках, которые проходили в резиденции премьера в разгар пандемии.

В документе говорилось, что чиновники действительно нарушали введённые ими же правила. При этом никаких имён и подробностей в докладе не было.

По результатам голосования премьера поддержали 58,5% членов Консервативной партии. Для сравнения, когда в 2018-м голосовали по вотуму недоверия Терезе Мэй на фоне переговоров по «брэкситу», тогда её поддержало 63% консерваторов.

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Впрочем, Джонсон всё равно считает это победой.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны… Да, я определённо считаю это убедительным и решающим результатом. Он означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на вещах, которые, как мне кажется, действительно важны для людей».

В то время, когда вспыхнул скандал с вечеринками, Джонсон извинился перед британцами и однопартийцами, но с поста уходить не стал.

Тогда он заявил, что собрания в его резиденции были сугубо рабочими, хотя на столах были вино и закуски. По его словам, все участники соблюдали меры социального дистанцирования.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер призывал консерваторов сместить премьера. Впрочем, в отношении него самого также ведётся расследование о нарушении карантинных мер.

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