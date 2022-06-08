Азербайджан восстанавливает курорт Шуша, отвоёванный у Армении

Район вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе когда-то называли «Азербайджанской Швейцарией». Тут и лесистые холмы, и..

Район вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе когда-то называли «Азербайджанской Швейцарией». Тут и лесистые холмы, и мягкий климат.

Полтора года назад азербайджанские силы отвоевали город у этнических армян. Около 4000 человек бежали. Сама Шуша осталась в руинах.

Однако теперь сюда постепенно возвращается жизнь. Местные жители говорят, что появляются рабочие места, а также приезжают туристы и студенты.

[Эльхан Гулиев, житель Шуши]:

«Мы в Шуше уже восемь месяцев. Когда мы приехали, была полная разруха. За эти восемь месяцев сделано многое. Электричество, вода – всё восстановлено». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Ахмед, житель Шуши]:

«Когда я приехал, почти все дома здесь были разрушены. Сейчас идёт активное развитие городов. Всё меняется и преображается. Строят гостиницы, открываются кафе и магазины».

Уже восстановлены здание местного совета, полицейское управление и главпочтамт. Вокруг мечети и армянского православного кафедрального собора возведены строительные леса.

Строительство трёх гостиниц позволило азербайджанским властям выбрать Шушу местом проведения ежегодной конференции Baku Energy Week и объявить, что эмиратская фирма Masdar построит для Азербайджана солнечные и ветряные электростанции, которые вместе будут производить 4 гигаватта электроэнергии.

Короткая ссылка на эту страницу: