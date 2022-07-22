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Италия начинает готовиться к досрочным выборам

Италия начинает готовиться к досрочным выборам

Президент Италии Серджио Маттарелла распустил парламент. Теперь в стране начинают готовиться к досрочным выборам. Ранее премьер-министр..

Дата загрузки: 2022-07-22

Италия начинает готовиться к досрочным выборам
Президент Италии Серджио Маттарелла распустил парламент. Теперь в стране начинают готовиться к досрочным выборам. Ранее премьер-министр Марио Драги ушёл в отставку, поскольку развалилась его правящая коалиция национального единства.

Изначально глава государства отклонил прошение премьера об отставке. Однако спасти коалиционное правительство не удалось, поскольку страна погрузилась в глубокий политический кризис.

Дату новых выборов объявят в течение 70 дней.

[Серджио Маттарелла, президент Италии]:
«Досрочный роспуск парламента – это всегда непростой выбор, особенно в этот период, когда перед законодательным органом стоит много важных задач».

По словам президента, политический кризис разразился на фоне других серьёзных проблем – резкого подорожания электроэнергии, инфляции и пандемии COVID.

Драги – бывший глава Центробанка ЕС. Он возглавлял широкую коалицию почти полтора года. На время подготовки к выборам он останется исполняющим обязанности премьера.

Как показывают опросы, блок консервативных партий, возглавляемый крайне правыми «Братьями Италии», скорее всего, получит явное большинство на предстоящих выборах.
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