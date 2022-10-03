Неделя моды в Париже: Valentino, Giambattista Valli и L’Oreal Paris

Приглушённые цвета, структурированные наряды с драпировкой и складками, а также прозрачные ткани, украшенные пайетками. Такой предстала..
Дата загрузки: 2022-10-03
Есть и вкрапления яркости. Несколько вечерних платьев главный креативный дизайнер дома Пьер Паоло Пиччьоли сделал красными. Они заменили ярко-розовые наряды предыдущих сезонов.
В мужской одежде представили костюмы телесных цветов и более повседневную одежду.
Не обошлось без конфузов. Одна модель потеряла на подиуме туфлю. В итоге ей пришлось снять вторую. Другая модель тоже последовала её примеру. К счастью, никто не упал.
А L’Oreal Paris собрала на своем гигантском подиуме в центре французской столицы самых разных знаменитостей. Среди них Энди МакДауэлл, Ева Лонгория и Джемма Чан. Так компания решила прорекламировать свои косметику и средства для ухода за волосами.
Звёздное шоу транслировали по всему миру по цифровым каналам.
Группе L’Oreal также принадлежат бренды Maybelline и Lancome. После пандемии она столкнулась с большими убытками. В связи с этим она переключила рекламные ресурсы на цифровые средства, наняв влиятельных лиц в TikTok.
А это весенне-летний показ Giambattista Valli. На цвета и текстуры дизайнера вдохновили Индия и Марокко.
[Джамбаттиста Валли, дизайнер]:
«Коллекция о чувствах… о том, чтобы на мгновение остановиться, посмотреть на красоту вокруг себя».
Бренд часто поставляет наряды на красные дорожки по всему миру. В 2019 году компания также расширила свою сеть клиентов благодаря сотрудничеству с H&M.
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