Беспилотные летательные аппараты, работающие на водородном топливе, стали новым трендом на выставке DroneX в Лондоне. В..

Дроны, работающие на водороде, представили на выставке DroneX в Лондоне

Беспилотные летательные аппараты, работающие на водородном топливе, стали новым трендом на выставке DroneX в Лондоне. В ней участвуют компании со всего мира.

Израильский производитель Gadfin представил новейший дрон для доставки грузов в больницы. Он может пролететь 250 километров без дозаправки. С литий-полимерными аккумуляторами такой дальности хода не достичь.

Кроме того, беспилотник оснащён складными крыльями. В воздухе они обеспечивают стабильность, но при взлёте и приземлении могут стать помехой. Поэтому крылья нужно складывать.

[Эяль Регев, директор компании Gadfin]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Этот модульный беспилотник британской компании ISS Aerospace также оснащён водородными топливными элементами. Его грузоподъемность – 25 килограммов. Запас хода в 2-3 раза больше, чем у обычного дрона. Беспилотник собирает картографические данные.

[Райан Кемпли, директор ISS Aerospace]:

«Этот дрон может взять на борт довольно тяжёлый груз и летать с ним до двух часов. Это позволяет обследовать нужный район, не беспокоясь об ограничении времени полёта, которое обычно есть».

Немецкая компания AeroDCS демонстрирует беспилотник, созданный для массового производства. Стартовая цена – 40 тысяч евро. Производитель также планирует строить такие дроны из дешёвого материала. Цена снизится в десять раз. Дрон без дозаправки пролетает 800 километров, то есть находится в воздухе более восьми часов.

На выставке есть и беспилотники с гибридными силовыми установками. Вертолёт Black Eagle способен находиться в воздухе пять часов с грузом в 12 килограммов. А дрон румынского производства оснащён реактивным двигателем и может лететь около часа с грузом весом 80 килограммов.

Выставка DroneX – крупнейшее мероприятие в Великобритании, посвящённое беспилотным летательным аппаратам.

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