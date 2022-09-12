Дроны, работающие на водороде, представили на выставке DroneX в Лондоне

Беспилотные летательные аппараты, работающие на водородном топливе, стали новым трендом на выставке DroneX в Лондоне. В..
Дата загрузки: 2022-09-13
Беспилотные летательные аппараты, работающие на водородном топливе, стали новым трендом на выставке DroneX в Лондоне. В ней участвуют компании со всего мира.
Израильский производитель Gadfin представил новейший дрон для доставки грузов в больницы. Он может пролететь 250 километров без дозаправки. С литий-полимерными аккумуляторами такой дальности хода не достичь.
Кроме того, беспилотник оснащён складными крыльями. В воздухе они обеспечивают стабильность, но при взлёте и приземлении могут стать помехой. Поэтому крылья нужно складывать.
[Эяль Регев, директор компании Gadfin]:
«При порывах ветра начинаются серьёзные проблемы. Чем длиннее крыло, тем больше проблем. Это очень трудно решить».
Этот модульный беспилотник британской компании ISS Aerospace также оснащён водородными топливными элементами. Его грузоподъемность – 25 килограммов. Запас хода в 2-3 раза больше, чем у обычного дрона. Беспилотник собирает картографические данные.
[Райан Кемпли, директор ISS Aerospace]:
«Этот дрон может взять на борт довольно тяжёлый груз и летать с ним до двух часов. Это позволяет обследовать нужный район, не беспокоясь об ограничении времени полёта, которое обычно есть».
Немецкая компания AeroDCS демонстрирует беспилотник, созданный для массового производства. Стартовая цена – 40 тысяч евро. Производитель также планирует строить такие дроны из дешёвого материала. Цена снизится в десять раз. Дрон без дозаправки пролетает 800 километров, то есть находится в воздухе более восьми часов.
На выставке есть и беспилотники с гибридными силовыми установками. Вертолёт Black Eagle способен находиться в воздухе пять часов с грузом в 12 килограммов. А дрон румынского производства оснащён реактивным двигателем и может лететь около часа с грузом весом 80 килограммов.
Выставка DroneX – крупнейшее мероприятие в Великобритании, посвящённое беспилотным летательным аппаратам.
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