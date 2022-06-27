Кафе в Сиднее сделало хамство своей фишкой

[работник кафе]:

«Слушайте, можете сами забрать, когда будете готовы. Вот отсюда».

В этом кафе вас вряд ли поприветствуют. Наоборот, оскорбят и скорее всего обругают. Но сюда продолжают приходить посетители. В чём же его секрет? Заведение Karen’s diner в Сиднее сделало хамство своей фишкой. Здесь посетителей унижают осознанно. Но им это, похоже, нравится.

[посетительница кафе]:

«Это было ужасно. Мне понравилось!»

Заведение открылось в октябре прошлого года. Его концепция – это имя Карен. Оно уже стало нарицательным. Так в англоязычных странах называют тех, кто постоянно недоволен и жалуется. Например, могут сказать: «Ты настоящая Карен».

[Митч Рансли, менеджер кафе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это концепция, в которой ты не очень уверен: будет она работать или нет. Вообще мы удивились, потому что, очевидно, людям нравится, когда их оскорбляют. Им нравится, когда их ругают, когда они кричат на официантов, а официанты – на них».

Впрочем, некоторые границы переходить нельзя. Так, персонал не должен высмеивать инвалидность, а также отпускать расистские или сексистские комментарии. Клиентов это тоже касается. Если кто-то сильно увлекается, его просят уйти. Но в целом все довольны.

[посетитель]:

«Да, очень хорошо, пять звёзд. Всем рекомендую».

Персонал тоже всё устраивает.

[Алекс Гонсалес, работница кафе]:«Обычно в любом заведении клиент всегда прав. А здесь он всегда не прав. Ну, может, за исключением тех случаев, если он оставит нам 500 долларов чаевых».

Это кафе стало настолько популярным, что скоро такие же заведения откроются в Мельбурне и Брисбене.

К слову, в этом кафе для клиентов, кроме грубости, есть и бонусы. Так, если вас действительно зовут Карен, вам полагается бесплатный напиток.

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[работник кафе]:«Идите, проваливайте! И не возвращайтесь!»