В Индии несколько десятков человек убило молниями. Это произошло в восточном штате Бихар. [Рену Деви, министр..

Молния убила 35 человек в Индии

[Рену Деви, министр штата Бихар]:

«Мы очень огорчены из-за этого происшествия с молниями, в котором погибли не менее 35 человек».

В Индии несколько десятков человек убило молниями. Это произошло в восточном штате Бихар.

Ближайшим родственникам погибших власти пообещали выплатить по 400 тысяч рупий. Это около 5 тысяч долларов США.

Как сообщают местные СМИ, за последние два дня ураганы и молнии обрушились как минимум на десять районов.

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В Индии сейчас сезон дождей. Сезонные муссоны обычно охватывают большую часть северного региона страны. Эксперты говорят, что изменились метеорологические модели: промежутки сухой погоды между ливнями увечились, поэтому разряды молний стали возникать чаще.

Тем временем в штате Ассам на северо-востоке уже несколько недель продолжаются наводнения. Они стали сильнейшими за всю его историю. Свои дома были вынуждены покинуть миллионы людей.

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