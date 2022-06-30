Отель без стен у заправки: новый проект братьев Риклин

На этой гостиничной кровати вряд ли удастся заснуть из-за шума. Но для братьев-близнецов Риклин из Швейцарии..

На этой гостиничной кровати вряд ли удастся заснуть из-за шума. Но для братьев-близнецов Риклин из Швейцарии главное не это. Для них это арт-инсталляция, которая призывает людей задуматься о глобальных вопросах.

До этого они устанавливали свой отель в живописной швейцарской местности и внутри бункера. Теперь же выбрали обочину дороги в южном кантоне Вале прямо возле заправочной станции. Отдыхали под знаком, показывающим цены на бензин.

[Франк Риклин, автор инсталляции]:

«В этой новой антиидиллической версии сон не главное. Важно задуматься о текущей ситуации в мире. Пребывание здесь – это призыв к срочным переменам в обществе».

Гостей приглашают полежать у дороги и подумать о таких проблемах, как изменение климата, войны и бесконечное стремление человека к соперничеству и конкуренции.

[Патрик Риклин, автор инсталляции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В целом в этот раз отельных номера без стен не один, а четыре. Другие кровати установили в винограднике и на живописных склонах.

Вместе с услугами дворецкого, напитками и завтраком каждый стоит 325 швейцарских франков за ночь. Это примерно 340 долларов США. Номера доступны с 1 июля по 18 сентября.

При этом, как говорят братья Риклин, их открытые отели чрезвычайно популярны. В списке ожидания на новый номер – около 6500 человек.

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