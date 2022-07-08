На бывшего премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение

В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. В политика выстрелили во время уличного..
Дата загрузки: 2022-07-08
По словам очевидцев, выстрела было как минимум два, в спину. Как сообщает японское телевидение, Абэ доставили в больницу. По некоторым данным, у него остановилось сердце и отказали лёгкие.
[Хирокадзу Мацуно, ген. секретарь кабинета министров Японии]:
«В бывшего премьер-министра Синдзо Абэ выстрелили в префектуре Нара около 11:30 (по местному времени). Предполагаемый стрелявший арестован. Состояние экс-премьера Абэ в настоящее время неизвестно, мы проверяем положение дел».
Стрелявшим оказался 40-летний местный житель. Его мотивы пока не ясны. Правительство создало специальную комиссию.
[Хирокадзу Мацуно, ген. секретарь кабинета министров Японии]:
«Какими бы ни были причины, такое варварское действие неприемлемо, и мы решительно его осуждаем. Мы примем все возможные меры».
В Наре Синдзо Абэ выступал в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. Сейчас в Японии идёт предвыборная кампания в верхнюю палату парламента. Выборы запланированы на 10 июля.
Прохожие на улицах Токио шокированы, что такое покушение могло произойти в их стране.
[жительница Токио]:
«Я в шоке. Он так долго и усердно трудился на должности премьер-министра. Я просто потрясена».
[житель Токио]:
«Не ожидал, что подобное может произойти в Японии. Поэтому первое впечатление: я поражён. Он был премьером с собственным мнением. Грустно. Надеюсь, его спасут».
Должность премьера 67-летний Абэ занимал дольше всех в истории Японии – в 2006-2007 годах и с 2012 по 2020-й. Ушёл в отставку по состоянию здоровья.
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