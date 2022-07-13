Мороженое в виде головы миллиардера появилось в США

«Заглоти Гейтса», «Укуси Безоса», «Пожуй Маска» и «Закуси Джеком». Мороженое с такими названиями продаётся в Нью-Йорке...

«Заглоти Гейтса», «Укуси Безоса», «Пожуй Маска» и «Закуси Джеком». Мороженое с такими названиями продаётся в Нью-Йорке. Так американцам предлагают попробовать богатство на вкус. Холодный десерт сделан в виде голов технологических миллиардеров.

Покупатели смеются и фотографируют надписи, прежде чем начать есть. Анжелика выбрала мороженое в виде Джеффа Безоса – основателя компании Amazon.

[Анжелика Уилсон, покупательница]:

«Он с одной стороны чёрный, а с другой красный. Отличный выбор. Вкус приятный: клубничиный и сливочный. Но тянет только на 100 миллиардов долларов».

Популярностью пользуется также Илон Маск.

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[Джереми Клитцман, покупатель]:

«Я не люблю их всех примерно одинаково. Но, на самом деле, сейчас я живу в Остине (в Техасе), и Илон (Маск) многое там делает. А я немного слежу за этими событиями. Мороженое довольно вкусное».

Порция стоит десять долларов.

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