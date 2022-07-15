Заселение галапагосского острова черепахами завершилось успехом

Оглушительным успехом, по словам экологов, завершился проект по заселению эквадорского острова Санта-Фе галапагосскими черепахами. Здесь они..

[Вашингтон Тапия, глава организации Galapagos Conservancy]:

«В 2011 году мы провели исследования и выяснили, что острову не хватает главного травоядного животного – больших черепах. Поэтому Национальный парк решил заселить Санта-Фе рептилиями».

Оглушительным успехом, по словам экологов, завершился проект по заселению эквадорского острова Санта-Фе галапагосскими черепахами. Здесь они вымерли примерно 150 лет назад. Пострадала вся экосистема.

В 2015 году сюда начали перевозить черепах с другого галапагосского острова – Эспаньола. Процесс занял пять лет. За это время на Санта-Фе выпустили более 740 рептилий.

[Вашингтон Тапия, глава организации Galapagos Conservancy]:

«В прошлом месяце мы подсчитали черепах. По нашим данным, 99% выпущенных на Санта-Фе рептилий выжили».

Черепахи также исправно выполняют свою миссию – разносят по всему острову семена растений.

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Санта-Фе – один из Галапагосских островов. Здесь растёт самый большой кактусовый лес на архипелаге. На скалах гнездятся птицы. А ещё водятся так называемые лавовые ящерицы.

Галапагосские черепахи – эндемик архипелага. Они самые крупные из всех современных сухопутных черепах. Вес взрослой рептилии может превышать 400 килограммов, длина панциря достигает 180 сантиметров. В дикой природе галапагосские черепахи живут до 100 лет, а в неволе доживают и до 170.

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