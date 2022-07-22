Картонные дома-лодки плавают по Нидерландам

Это Wikkelboats – небольшие плавучие домики из картона. Они стали оригинальным дополнением к пейзажу Роттердама в..

Это Wikkelboats – небольшие плавучие домики из картона.

Они стали оригинальным дополнением к пейзажу Роттердама в Нидерландах. Обычно их используют как отели или места проведения корпоративных мероприятий.

Дома изготовлены из картонных сегментов длиной 1,2 метра и весом 500 килограммов каждый.

Но бояться, что они размокнут от воды, не стоит. Они также покрыты водонепроницаемым материалом и имеют деревянный слой.

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Все сегменты – модульные, поэтому длину каждого дома можно увеличить или уменьшить.

Картон выбрали именно благодаря его тепло- и звукоизоляционным свойствам.

[Сандер Ватервал, директор Wikkelboats]:

«В Нидерландах пространство ограничено, особенно в Роттердаме – расширяющемся и шумном городе. Также люди ищут место, где можно провести время на воде. Эти квадратные метры использовали очень многофункционально».

Во всех плавучих домах есть ванная комната, отдельная спальня и встроенные в стену раскладные кровати.

Телевизор тоже приходится раскладывать. На террасе есть ещё один сюрприз – встроенное джакузи.

[Франсоиз Виттмер, посетительница дома]:

«Внутри есть всё. Тут есть холодильник, холодные напитки, кофе, чай, фрукты на столы и все цифровые приборы. Очень хорошо». [журналист]:

«А морской болезни нет? Дом постоянно двигается, ведь он плавает». [Франсоиз Виттмер, посетительница дома]:

«Привыкаешь. К этому привыкаешь». [посетительница]:

«Да, вначале ощущалось, как будто выпила слишком много вина».

Компания построила уже семь плавучих домов в гавани Роттердама. Один из них – самый большой плавучий офис в мире.

В целом площадь помещений – от 32 до 42 квадратных метров. В домах может вместиться от четырёх до шести человек.

Есть надежда, что такая недвижимость в будущем поможет расширять голландские города.

Аренда дома обойдётся в сумму от 250 до 350 евро за ночь. Компания планирует подобные проекты в других городах Нидерландов, а также в Бельгии.

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