Картонные дома-лодки плавают по Нидерландам

Это Wikkelboats – небольшие плавучие домики из картона. Они стали оригинальным дополнением к пейзажу Роттердама в..
Дата загрузки: 2022-07-22
Они стали оригинальным дополнением к пейзажу Роттердама в Нидерландах. Обычно их используют как отели или места проведения корпоративных мероприятий.
Дома изготовлены из картонных сегментов длиной 1,2 метра и весом 500 килограммов каждый.
Но бояться, что они размокнут от воды, не стоит. Они также покрыты водонепроницаемым материалом и имеют деревянный слой.
Все сегменты – модульные, поэтому длину каждого дома можно увеличить или уменьшить.
Картон выбрали именно благодаря его тепло- и звукоизоляционным свойствам.
[Сандер Ватервал, директор Wikkelboats]:
«В Нидерландах пространство ограничено, особенно в Роттердаме – расширяющемся и шумном городе. Также люди ищут место, где можно провести время на воде. Эти квадратные метры использовали очень многофункционально».
Во всех плавучих домах есть ванная комната, отдельная спальня и встроенные в стену раскладные кровати.
Телевизор тоже приходится раскладывать. На террасе есть ещё один сюрприз – встроенное джакузи.
[Франсоиз Виттмер, посетительница дома]:
«Внутри есть всё. Тут есть холодильник, холодные напитки, кофе, чай, фрукты на столы и все цифровые приборы. Очень хорошо».
[журналист]:
«А морской болезни нет? Дом постоянно двигается, ведь он плавает».
[Франсоиз Виттмер, посетительница дома]:
«Привыкаешь. К этому привыкаешь».
[посетительница]:
«Да, вначале ощущалось, как будто выпила слишком много вина».
Компания построила уже семь плавучих домов в гавани Роттердама. Один из них – самый большой плавучий офис в мире.
В целом площадь помещений – от 32 до 42 квадратных метров. В домах может вместиться от четырёх до шести человек.
Есть надежда, что такая недвижимость в будущем поможет расширять голландские города.
Аренда дома обойдётся в сумму от 250 до 350 евро за ночь. Компания планирует подобные проекты в других городах Нидерландов, а также в Бельгии.
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