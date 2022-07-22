Уроки садоводства для городских жителей Австралии

Куда приходят австралийцы, уставшие от городской суеты? В общественные огороды. Разгрузка от информационного шума у зелёных..
Дата загрузки: 2022-07-22
В магазине пучок салата айсберг стоит до 12 австралийских долларов, а потому идея выращивать по пять собственных пучков в день звучит привлекательно. Но это не главная мотивация.
[Грег Мартин, участник программы]:
«Я ничего не знал о садоводстве, но сюда можно прийти и встретить людей, которые занимаются этим по 40-50 лет. Они кладезь информации. Многому учишься, просто находясь рядом».
Мартин более 10 лет помогает управлять первым общественным садом в Аделаиде. Такие проекты в городах и пригородах Австралии возникают при поддержке местных городских администраций и благотворительных фондов.
[Грег Мартин, участник программы]:
«Это прекрасная возможность для людей, которые чувствуют себя немного изолированными в городе. Можно прийти и познакомиться с соседями».
[Джош Палмер, участник программы]:
«Проезжая мимо, я всегда вижу, как люди здесь болтают и вместе занимаются садоводством. В этом вся ценность».
Однако огород, процветающий круглый год, требует многих часов работы. Всё держится благодаря волонтёрам, подходящим к проекту с большим энтузиазмом.
[Стюарт Гилмор, волонтёр]:
«Это мой вклад в жизнь этого конкретного района. Я хочу, чтобы люди могли собираться вместе, приходить и получать что-то бесплатно».
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