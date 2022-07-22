Уроки садоводства для городских жителей Австралии

Куда приходят австралийцы, уставшие от городской суеты? В общественные огороды. Разгрузка от информационного шума у зелёных..

Куда приходят австралийцы, уставшие от городской суеты? В общественные огороды. Разгрузка от информационного шума у зелёных грядок.

В магазине пучок салата айсберг стоит до 12 австралийских долларов, а потому идея выращивать по пять собственных пучков в день звучит привлекательно. Но это не главная мотивация.

[Грег Мартин, участник программы]:

«Я ничего не знал о садоводстве, но сюда можно прийти и встретить людей, которые занимаются этим по 40-50 лет. Они кладезь информации. Многому учишься, просто находясь рядом».

Мартин более 10 лет помогает управлять первым общественным садом в Аделаиде. Такие проекты в городах и пригородах Австралии возникают при поддержке местных городских администраций и благотворительных фондов.

[Грег Мартин, участник программы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это прекрасная возможность для людей, которые чувствуют себя немного изолированными в городе. Можно прийти и познакомиться с соседями». [Джош Палмер, участник программы]:

«Проезжая мимо, я всегда вижу, как люди здесь болтают и вместе занимаются садоводством. В этом вся ценность».

Однако огород, процветающий круглый год, требует многих часов работы. Всё держится благодаря волонтёрам, подходящим к проекту с большим энтузиазмом.

[Стюарт Гилмор, волонтёр]:

«Это мой вклад в жизнь этого конкретного района. Я хочу, чтобы люди могли собираться вместе, приходить и получать что-то бесплатно».

Короткая ссылка на эту страницу: