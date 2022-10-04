Нацпарк «Цветущая пустыня» создадут в чилийской Атакаме

«Цветущая пустыня» – так будет называться новый национальный парк в Чили. Его создадут в Атакаме –..

«Цветущая пустыня» – так будет называться новый национальный парк в Чили. Его создадут в Атакаме – самой засушливой пустыне мира.

Обычно она выглядит безжизненной. Но раз в несколько лет здесь выпадают обильные дожди, и на песке появляется цветочный ковёр. Это происходит во время климатической весны – с сентября по ноябрь, когда природный феномен Эль-Ниньо наиболее ярко выражен.

[Габриэль Борич, президент Чили]:

«Здесь насчитывается более 200 видов растений. Их, а также нашу замечательную фауну нужно защитить. Кроме того, Атакама способна привлечь множество туристов».

В Атакаме много трав и луковичных цветов, которые запасают влагу на долгие годы. В период обильных дождей они начинают бурно расти. При этом здесь много эндемиков. Основные виды растений – львиная лапка, лапка гуанако и аньяньюка. В прибрежной и горной местностях растения разные.

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Во время цветения в Атакаме также лучше размножаются птицы, насекомые и ящерицы.

«Цветущая пустыня» станет 44-м национальным парком в Чили.

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