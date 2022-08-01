Воздушные шары в небе: в Нью-Джерси устроили праздник воздухоплавания

Ещё немного, и эти яркие аэростаты поплывут среди облаков. В штате Нью-Джерси проходит фестиваль воздушных шаров...

Ещё немного, и эти яркие аэростаты поплывут среди облаков. В штате Нью-Джерси проходит фестиваль воздушных шаров. Он крупнейший в Северной Америке.

В этом году на празднике можно полюбоваться четырьмя десятками аэростатов. Здесь и стилизованное солнце, и огромная панда, и дракон. Фантазии участников не ограничивают.

[Говард Фримен, организатор фестиваля]:

«Воздушные шары будят ребёнка в каждом человеке. Я занимаюсь этим делом давно. Это 39-й фестиваль. Но каждый раз, слыша шум горелки и видя, как воздушные шары взлетают, я взволнован».

Фестиваль длится три дня. Это семейный праздник с живой музыкой и полётами на воздушных шарах. Билет на аэростат, в зависимости от времени суток, стоит от 250 до 315 долларов с человека. Также гостей ждут аттракционы и фейерверки. Каждый год фестиваль посещают 175 тысяч человек.

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Часть доходов мероприятия поступает в фонд благотворительной организации, которая финансирует три детские больницы в Нью-Джерси.

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