В китайском Шэньчжэне услуги роботакси разрешили официально

Это такси без водителя за последний год совершило 50 тысяч пробных поездок с пассажирами. Беспилотный автомобиль..

Это такси без водителя за последний год совершило 50 тысяч пробных поездок с пассажирами. Беспилотный автомобиль создал китайский стартап. Местом экспериментов стал город Шэньчжэнь, где живут 18 миллионов человек.

Теперь все зарегистрированные самоуправляемые автомобили официально выходят на дороги оживлённого района Футянь. Правда, на пассажирском сиденье всё равно должен быть водитель.

[Максвелл Чжоу, директор компании DeepRoute]:

«Это значительно повлияет на автомобильную промышленность. Теперь нам предоставили намного больше территории, поэтому мы можем использовать роботакси и одновременно тестировать работу автономной системы».

Разработчики говорят, что запуск службы роботакси позволит получать больше данных и быстрее совершенствовать беспилотные технологии.

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Между тем в городе есть большой государственный парк электрических такси. Плата за проезд ниже, чем на беспилотной машине. Это серьёзная конкуренция.

[Дэвид Чан, глава компании Whale Dynamic]:

«В Шэньчжэне создание беспилотной машины в три раза дешевле, чем в США. Но выручка от поездок в 12 раз меньше, чем в Калифорнии. Так что этот бизнес не самый популярный».

Разработчики роботакси надеются удешевить поездки за счёт более масштабного производства автомобилей.

Беспилотные такси также есть в других китайских городах, в том числе в Гуанчжоу и Пекине. Но только в Шэньчжэне разработали специальные правила для автономных машин на случай аварии. Если в роботакси будет находиться водитель, и ДТП случилось по его вине, то он и отвечает. В противном случае ответственность ляжет на владельца машины.

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