В китайском Шэньчжэне услуги роботакси разрешили официально

Это такси без водителя за последний год совершило 50 тысяч пробных поездок с пассажирами. Беспилотный автомобиль..
Дата загрузки: 2022-08-02
Теперь все зарегистрированные самоуправляемые автомобили официально выходят на дороги оживлённого района Футянь. Правда, на пассажирском сиденье всё равно должен быть водитель.
[Максвелл Чжоу, директор компании DeepRoute]:
«Это значительно повлияет на автомобильную промышленность. Теперь нам предоставили намного больше территории, поэтому мы можем использовать роботакси и одновременно тестировать работу автономной системы».
Разработчики говорят, что запуск службы роботакси позволит получать больше данных и быстрее совершенствовать беспилотные технологии.
Между тем в городе есть большой государственный парк электрических такси. Плата за проезд ниже, чем на беспилотной машине. Это серьёзная конкуренция.
[Дэвид Чан, глава компании Whale Dynamic]:
«В Шэньчжэне создание беспилотной машины в три раза дешевле, чем в США. Но выручка от поездок в 12 раз меньше, чем в Калифорнии. Так что этот бизнес не самый популярный».
Разработчики роботакси надеются удешевить поездки за счёт более масштабного производства автомобилей.
Беспилотные такси также есть в других китайских городах, в том числе в Гуанчжоу и Пекине. Но только в Шэньчжэне разработали специальные правила для автономных машин на случай аварии. Если в роботакси будет находиться водитель, и ДТП случилось по его вине, то он и отвечает. В противном случае ответственность ляжет на владельца машины.
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