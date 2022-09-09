Албанский спецназ провёл обыск в пустом посольстве Ирана

Албанский антитеррористический спецназ провёл обыск в пустом посольстве Ирана в Тиране. Здание находится всего в 200..

Албанский антитеррористический спецназ провёл обыск в пустом посольстве Ирана в Тиране. Здание находится всего в 200 метрах от офиса премьер-министра Албании. Обыск провели через несколько часов после того, как иранские дипломаты сожгли документы и покинули дипмиссию на двух автомобилях.

Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном в среду. Премьер-министр Эди Рама обвинил Исламскую Республику в кибератаке, которая произошла в июне. Он дал иранским дипломатам 24 часа, чтобы закрыть посольство и покинуть страну.

После этого на территории дипмиссии свидетели видели человека, который сжигал в бочке какие-то документы.

В своём видеообращении Рама сказал, что кибератака ставит под угрозу национальную безопасность. По его словам, она может парализовать общественные службы, стереть цифровые данные, а также предоставить доступ к государственным архивам и электронным сообщениям правительства.

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Вашингтон, ближайший союзник Албании, также обвинил Иран в кибератаке. Он обещает принять меры, чтобы привлечь Иран к ответственности.

Тегеран осудил решение Тираны разорвать отношения, назвав причины этого шага «безосновательными заявлениями».

Двусторонние отношения между странами были напряжёнными с 2014 года, когда Албания приняла около 3000 членов изгнанной оппозиционной организации «Моджахеды-и-Халк». Их разместили в лагере недалеко от Дурреса – главного порта Албании.

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