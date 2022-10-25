Канадцы наслаждаются красивыми осенними пейзажами

Необыкновенно яркий осенний пейзаж радует в этом году жителей канадской провинции Онтарио. Недалеко от Торонто автомобильная..

Необыкновенно яркий осенний пейзаж радует в этом году жителей канадской провинции Онтарио. Недалеко от Торонто автомобильная дорога проходит сквозь строй деревьев, окрашенных жёлтым и красным с небольшими вкраплениями зелёного.

По словам специалистов, необычно насыщенный цвет увядающей листвы обусловлен погодой. В конце сентября и начале октября в провинции было похолодание. Одновременно шли дожди. Всё это в совокупности и дало такой эффект.

Теперь же в Онтарио потеплело до плюс 18. На смотровую площадку в Торонто приезжают местные жители и туристы. Они спешат насладиться яркими осенними красками и живописным видом на город.

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Тёплой погодой воспользовался и уличный художник Виктор Фрейзер. Он решил украсить смотровую площадку картиной в виде астрологического компаса.

[Виктор Фрейзер, художник]:

«Думаю, знаки Зодиака и компас известны всем в мире. Я люблю создавать искусство, понятное людям. <…> Все также знают, что такое север, юг, восток и запад. Мне нравится делать что-то всеобъемлющее, включающее в себя всё».

Ещё одним развлечением в эти дни стал сбор спелых тыкв на ферме недалеко от Торонто. На поле можно прийти пешком или приехать на арендованном тракторе. Но в основном люди берут тачки. Вход на ферму платный. За тыквы берут деньги отдельно.

Сюда приезжает много канадцев – не только ради урожая. Многие хотят провести время на природе и пофотографироваться на фоне яблонь, ореховых деревьев и подсолнухов.

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