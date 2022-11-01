Как батареи от старых ноутбуков помогают обеспечить дом электричеством

Как дать вторую жизнь старым батареям от ноутбуков? Ответ можно найти в доме этой австралийской семьи...
Дата загрузки: 2022-11-01
[Сид Гудман, житель Австралии]:
«Я получил целую кучу утилизированных аккумуляторов для ноутбуков. Я разбирал их и тестировал килограмм за килограммом».
Сид и Камилла Гудман живут в 35 километрах от Канберры. Они всегда старались уменьшить количество отходов. Но потом решили подойти к этому ещё более ответственно.
Теперь используют батареи от ноутбуков, чтобы питать электричеством свой дом. Саму энергию вырабатывают с помощью солнечных панелей на крыше.
Они также просчитали, что больше всего загрязняет атмосферу СО2. Оказалось, что это не самолёты, не электричество и даже не пищевая промышленность.
[Сид Гудман, житель Австралии]:
«В основном, автомобили. Очень большой процент».
[Камилла Гудман, жительница Австралии]:
«В то время я ездила на работу. По 35 километров в обе стороны».
Пара решила сделать свои автомобили безвредными. Для этого купили поломанную Теслу и перенесли её внутренности в джип.
[Сид Гудман, житель Австралии]:
«На самом деле я купил Tesla Model 3 Performance 2019 года выпуска на eBay. Все внутренности этого автомобиля перейдут в Land Rover. Экраны, кондиционер, звуковые элементы».
Пара говорит, что сделать вклад в защиту окружающей среды оказалось не так сложно, и что она хочет показать пример другим австралийцам.
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