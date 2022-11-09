Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак сразу после прихода к власти уже испытывает давление. Один из членов..

Один из министров Риши Сунака ушёл из Кабинета из-за обвинений в травле коллег

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак сразу после прихода к власти уже испытывает давление. Один из членов его Кабинета, министр без портфеля Гэвин Уильямсон объявил об отставке. Решение он принял после того, как его обвинили в травле коллег.

Жалобу на Уильямсона подали анонимно за его действия в период с 2017 по 19-й годы. Тогда он занимал должность министра обороны. Сам политик заявил, что не согласен с обвинениями, однако они мешают его работе в правительстве.

В письме, которое он опубликовал в сети, он написал: «Я решил уйти из правительства, чтобы полностью соблюсти текущий процесс подачи жалоб и очистить своё имя от любых обвинений».

В жалобе говорится, что Гэвин Уильямсон издевался над работниками и постоянно им угрожал. В частности, одному из них он советовал «выброситься из окна». Кроме того, прозвучали обвинения, что Уильямсон любил непристойные сплетни, которые он использовал как рычаги давления на коллег.

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Уильямсон стал первым членом правительства Риши Сунака, который ушёл с поста. Сам премьер сказал, что он «с большой грустью» принимает отставку и поддерживает решение Уильямсона сделать шаг назад.

Риши Сунака изначально критиковали за это назначение. Так, его предшественники Тереза Мэй и Борис Джонсон по разным причинам уволили Уильямсона с постов министра обороны и образования.

Напомним, Риши Сунак – уже третий премьер-министр Великобритании за последние два месяца. Он пришёл на обещаниях восстановить целостность правительства.

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