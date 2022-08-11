Маска-макияж: древний ритуал на косовской свадьбе

В косовской деревне Донье Любинье – самые запоминающиеся свадьбы. По традиции невесту ведут на кардинальное преображение.

У Мелиссы Герреро мексиканские корни, но ради жениха-боснийца решила соблюсти многовековой ритуал. Полностью выбеленное лицо покрывают россыпью узоров. Три круга – три фазы жизни, связанные друг с другом золотыми дорожками. Красный цвет – пожелание плодовитости новой семье, синий – счастья и здоровья. Такой макияж призван защитить женщину от сглаза.

[Мелисса Герреро, невеста]:

«Этот день я ждала с детства. Никогда не думала, что он пройдёт здесь, в Косове. Но когда впервые встретила своего жениха, я знала, что он будет в моей жизни навсегда. Быть с ним здесь – это мечта».

Роспись занимает около двух часов. Всё это время невеста не может открывать глаз, говорить, есть и пить.

[Джавит Реджепи, этнограф]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Счастливый жених – 30-летний Мелсид. Он вырос в Чикаго, после того как его семья переехала в Америку.

[Мелсид Реджепи, жених]:

«Я решил сыграть свадьбу в Косове. Это традиции моих предков, и они важны для меня, хоть я и живу в Америке. Родители счастливы, я счастлив, и я нашел ту, которая с почтением относится к нашей культуре».

Для боснийцев свадебная церемония – форма искусства. Праздник длится два дня, перерастая в фестиваль музыки и танца.

За 20 лет население этих мест сократилось вдвое. Многие, как и родители жениха, в начале 2000-х эмигрировали. В деревне осталась лишь одна 60-летняя женщина, которая может разрисовать невесту к свадьбе.

Между тем, июль и август – самые многолюдные месяцы. Многие возвращаются в деревню, и свадьбы проходят здесь каждый день.

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