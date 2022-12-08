8-летний мальчик упал в колодец в Индии

В Индии пытаются спасти ребёнка, который упал в глубокую скважину. Глубина колодца – 120 метров. Мальчику..
Дата загрузки: 2022-12-08
Мальчику 8 лет.
[Шьямендра Джасвал, должностное лицо из Бетула]:
«Восьмилетний Танмай Саху упал в скважину в деревне Мандви в Бетуле около пяти часов вечера. Нам информация об этом поступила в полтретьего ночи, и мы сразу начали спасательную операцию».
Инцидент произошёл в штате Мадхья-Прадеш. Мальчик играл в поле и видимо случайно перешёл на соседнее, где оказалась скважина. Он застрял в ней на глубине около 17 метров.
[Сунил Саху, отец упавшего в колодец мальчика]:
«Этой скважине 5-6 лет, и они держат её не закрытой. Ребёнок играл, каким-то образом оказался рядом и упал в неё».
По словам полиции, состояние мальчика стабильное. В спасательной операции задействовали экскаваторы.
Подобные происшествия в Индии в последние годы случаются довольно часто. И порой они заканчиваются трагически – ребёнка спасти не удаётся.
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