8-летний мальчик упал в колодец в Индии

В Индии пытаются спасти ребёнка, который упал в глубокую скважину. Глубина колодца – 120 метров. Мальчику..

В Индии пытаются спасти ребёнка, который упал в глубокую скважину. Глубина колодца – 120 метров.

Мальчику 8 лет.

[Шьямендра Джасвал, должностное лицо из Бетула]:

«Восьмилетний Танмай Саху упал в скважину в деревне Мандви в Бетуле около пяти часов вечера. Нам информация об этом поступила в полтретьего ночи, и мы сразу начали спасательную операцию».

Инцидент произошёл в штате Мадхья-Прадеш. Мальчик играл в поле и видимо случайно перешёл на соседнее, где оказалась скважина. Он застрял в ней на глубине около 17 метров.

[Сунил Саху, отец упавшего в колодец мальчика]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По словам полиции, состояние мальчика стабильное. В спасательной операции задействовали экскаваторы.

Подобные происшествия в Индии в последние годы случаются довольно часто. И порой они заканчиваются трагически – ребёнка спасти не удаётся.

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