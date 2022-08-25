Мир юрского периода приехал в Лондон

Тираннозавр рекс на свободе! Такие представления показывают на новой выставке «Парк Юрского периода» в Лондоне. В..

Тираннозавр рекс на свободе! Такие представления показывают на новой выставке «Парк Юрского периода» в Лондоне. В ней участвуют актёры и аниматронные динозавры.

Войдя через знакомые по фильмам ворота, посетители сразу сталкиваются с гигантским брахиозавром.

Экспозиция расположилась на площади в 1800 квадратных метров.

[Джордж Вуд, представитель организатора выставки]:

«У нас есть не только самые невероятные ультрасовременные аниматронные динозавры, с которыми зрители могут познакомиться поближе, но и звуковые эффекты, а также современное освещение. Вы на самом деле ощутите, что максимально близко оказались к живым динозаврам».

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Аниматронные динозавры в натуральную величину созданы компанией Cityneon из штата Теннесси. Она специализируется на таких фигурах для фильмов, тематических парков и выставок.

Конечно, помимо гигантских ящеров, посетители также могут увидеть и милых детёнышей. И даже потрогать фекалии динозавров. Конечно, в специальных перчатках.

[посетительница]:

«Ему почти два года, и он в восторге. Он был очень спокоен, на удивление, и ему очень понравилось». [посетитель]:

«Мне очень понравилось. Я большой поклонник фильма. Но так интересно увидеть всё вживую». [посетитель]:

«Можно почувствовать динозавров, потрогать динозавров, какими были их кожа, кости. Поразительно. Очень интересно. И немного страшно».

Кинофраншиза была основана в 1993 году, когда вышел фильм «Парк Юрского периода». На сегодняшний день снято шесть полнометражных фильмов о мире динозавров. Последний вышел в этом году.

Эта выставка впервые открылась в Австралии. С тех пор она посетила США, Францию, Испанию, Южную Корею и Китай.

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