В Нью-Йорке проходит 77-я Генассамблея ООН

Британский премьер Лиз Трасс и её японский коллега Фумио Кисида провели встречу на полях 77-й Генассамблеи..

Британский премьер Лиз Трасс и её японский коллега Фумио Кисида провели встречу на полях 77-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трасс осудила провокации Китая в отношении Тайваня, которые угрожают специальной экономической зоне Японии.

Трасс и Кисида также отметили важность сотруничества для демократических стран, в частности через международные организации, такие как «Большая семёрка».

Новый британский премьер также встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впервые за три года Генеральная Ассамблея проходит вживую, а не онлайн. Сессию открыл генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Он отметил печальную картину в мире, а также призвал 193 страны-члена исправить «колоссальную глобальную дисфункцию».

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Наш мир в опасности и парализован. Геополитические разногласия подрывают работу Совета Безопасности, подрывают международное право, подрывают веру людей в демократические институты и подрывают все формы международного сотрудничества. Так продолжаться не может».

Главные темы Ассамблеи – климат, Украина и пандемия. Президент Турции Тайип Эрдоган напомнил делегатам, что они несут общую ответственность за стабильность в мире.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Все эти бедствия, затрагивающие миллионы людей, ещё раз показали, что Организации Объединённых Наций придётся быть гораздо более эффективной, гораздо более влиятельной».

Между тем, лидер Южной Кореи также призвал демократические страны к сотрудничеству и объединению. Ранее в этом месяце Северная Корея официально закрепила право наносить упреждающие ядерные удары для своей защиты. По словам лидера Ким Чен Ына, новый закон делает ядерный статус КНДР «необратимым» и запрещает переговоры о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи отметил, что мировое сообщество должно защитить свою свободу через солидарность и приверженность международным нормам.

Короткая ссылка на эту страницу: