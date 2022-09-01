ЕС приостановит действие упрощённого визового режима с Россией

Россиянам теперь будет сложнее получить визы для поездки в Евросоюз. Главы МИД стран ЕС договорились приостановить..
Дата загрузки: 2022-09-01
[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Получить визы будет сложнее, но получить их всё равно будет возможно. Правда, в намного меньшем количестве».
Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом действовало с 2007 года. Страны ЕС снизили стоимость визовых сборов и упростили правила для получения мультивиз. Заявки рассматривали от десяти дней до месяца.
Теперь россиянам придётся предоставлять больше документов. Визовый сбор подорожает с 35 до 80 евро. Рассматривать заявления будут до полугода. Продолжат ли выдавать мультивизы, пока не понятно. Также не известно, что в будущем решат в ЕС по поводу уже выданных россиянам виз.
Некоторые страны Евросоюза настаивали на том, чтобы полностью закрыть границы для граждан РФ. Против выступили Франция, Германия и несколько других членов блока. Однако страны, имеющие сухопутные границы с Россией, смогут сами решать, выдавать ли визы российским путешественникам.
[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Эти страны могут принять меры на национальном уровне для ограничения въезда в Европейский Союз через свои границы, основываясь на Шенгенском пограничном кодексе ЕС».
В прошедшие годы больше всего шенгенских виз выдавали именно гражданам России. Так в 2019-м их получили четыре миллиона человек.
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