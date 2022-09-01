ЕС приостановит действие упрощённого визового режима с Россией

Россиянам теперь будет сложнее получить визы для поездки в Евросоюз. Главы МИД стран ЕС договорились приостановить..

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Получить визы будет сложнее, но получить их всё равно будет возможно. Правда, в намного меньшем количестве».

Россиянам теперь будет сложнее получить визы для поездки в Евросоюз. Главы МИД стран ЕС договорились приостановить действие упрощённого визового режима с Россией. Это решение они приняли на неформальной встрече в Праге.

Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом действовало с 2007 года. Страны ЕС снизили стоимость визовых сборов и упростили правила для получения мультивиз. Заявки рассматривали от десяти дней до месяца.

Теперь россиянам придётся предоставлять больше документов. Визовый сбор подорожает с 35 до 80 евро. Рассматривать заявления будут до полугода. Продолжат ли выдавать мультивизы, пока не понятно. Также не известно, что в будущем решат в ЕС по поводу уже выданных россиянам виз.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Некоторые страны Евросоюза настаивали на том, чтобы полностью закрыть границы для граждан РФ. Против выступили Франция, Германия и несколько других членов блока. Однако страны, имеющие сухопутные границы с Россией, смогут сами решать, выдавать ли визы российским путешественникам.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Эти страны могут принять меры на национальном уровне для ограничения въезда в Европейский Союз через свои границы, основываясь на Шенгенском пограничном кодексе ЕС».

В прошедшие годы больше всего шенгенских виз выдавали именно гражданам России. Так в 2019-м их получили четыре миллиона человек.

Короткая ссылка на эту страницу: