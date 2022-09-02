Бельгия тоже начинает экономить электроэнергию

Вслед за другими странами ЕС Бельгия также начинает экономить электроэнергию. Премьер-министр Александр де Кро объявил о..

[Александр де Кро, премьер-министр Бельгии]:

«Сегодня атомный налог приносит около 800 миллионов евро в год. Мы хотим распространить его на другие компании в энергетическом секторе с высокими доходами. Конечно, вырученные средства пойдут для помощи, например, среднему классу».

Вслед за другими странами ЕС Бельгия также начинает экономить электроэнергию. Премьер-министр Александр де Кро объявил о ряде мер. Так, государственные учреждения должны будут выключать свет там, где он не нужен. Также введут налог на сверхприбыль энергетических компаний, таких как Engie и TotalEnergies.

Отопление в общественных зданиях нельзя будет включать выше 19 градусов по Цельсию. Использование кондиционеров сократят.

Планируют выключить подсветку памятников. Кроме того, ведутся переговоры, чтобы в определённые часы выключать фонари на трассах и в городах.

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Цены на электроэнергию в Бельгии растут быстрее, чем в остальных странах ЕС. Теперь власти пытаются смягчить удар по простым гражданам.

[Александр де Кро, премьер-министр Бельгии]:

«Мы будем консультироваться с работниками частного сектора и вместе с ними посмотрим, как они тоже могут сократить потребление в магазинах и на предприятиях. Это миссия, которая требует участия всех нас».

После начала энергетического кризиса в Европе Бельгия пересмотрела планы по полному отказу от атомной энергии к 2025 году и переходу на природный газ.

В июле правительство заключило первоначальное соглашение с французской компанией Engie о продлении срока службы двух её новейших атомных реакторов ещё на 10 лет.

Кроме того, оно попросило отложить окончательное отключение одного из двух своих самых старых реакторов, которое запланировано на 31 марта 2023 года.

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