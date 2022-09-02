Джейсон Хани работал на строительстве нового крыла детской больницы в штате Индиана в США. Он решил придумать, что-нибудь весёлое и порадовать детей из соседнего здания больницы.
Ему пришла идея создать двухметровую фигуру Волли – героя детской книжки «Где Волли» Мартина Хэндфорда. Обычно автор и иллюстратор книжки прячет Волли среди множества деталей в забавных сценках, и его нужно найти.
Джейсон сделал деревянную фигуру Волли в фирменной красно-белой полосатой рубашке, в шапочке с помпоном и тростью. Он прятал Волли в разных местах недостроенного здания. Дети из соседнего корпуса с радостью искали фигуру. «Это помогает им отвлечься от того, что они переживают, и это очень трогательно», – поделилась сотрудница больницы.
Джейсон рассказал, что его родные хорошо знают, что значит лежать в больнице. Дочь перенесла инсульт в утробе матери. Врачи сказали, что у девочки повреждён мозг, и её развитие дойдёт только до уровня третьеклассника. «Мы были изумлены, но мозг удивительный – он сам себя выправил», – рассказал мужчина. Дочка с отличием окончила школу и поступила в университет.
В создании фигуры Волли строителю помогала дочка. Джейсон завёл страницу в соцсети, чтобы сделать игру интереснее. Дети и их родители могут размещать фотографии спрятанного Волли сразу, как только его заметят.
«Я не ожидал, что кусок дерева может принести столько счастья», – сказал Джейсон.
Строитель придумал игру для детей в больнице
Джейсон Хани работал на строительстве нового крыла детской больницы в штате Индиана в США. Он решил придумать, что-нибудь весёлое и порадовать детей из соседнего здания больницы.