У Посольства РФ в Кабуле прогремели взрывы

Взрыв террориста-смертника возле российского посольства в Кабуле унёс жизни не менее десяти человек. В числе погибших..

Взрыв террориста-смертника возле российского посольства в Кабуле унёс жизни не менее десяти человек. В числе погибших – двое сотрудников дипмиссии. Примерно 20 человек пострадали.

По данным полиции, вооружённый охранник застрелил террориста, после чего прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещённая в России и других странах.

[Фаиз Мохаммад, раненый]:

«Мы были снаружи и ждали сотрудника посольства. Он вышел, мы показали наши документы, и он повёл нас ко входу. Внезапно прогремел взрыв, и я упал на землю». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Вокруг было очень много раненых, и все разбегались кто куда. Потом приехала скорая помощь, и меня отвезли в больницу».

Взрыв осудили российские власти, правительство США и Генеральный секретарь ООН. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, чтобы установить всех причастных к теракту. Власти Афганистана также пообещали провести расследование.

В августе прошлого года власть в Афганистане захватила радикальная военизированная организация «Талибан»*, запрещённая в РФ и других странах. Москва официально не признаёт новое правительство, но сохранила посольство в Кабуле.

• «Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

• «Талибан» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

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