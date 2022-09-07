Элегантность в каждом шаге и страсть в каждом звуке. В Буэнос-Айресе снова повсюду исполняют танго. В..

Чемпионат мира по танго стартует в Буэнос-Айресе

Элегантность в каждом шаге и страсть в каждом звуке. В Буэнос-Айресе снова повсюду исполняют танго. В городе проходит ежегодный фестиваль, посвящённый этому танцу.

Он зародился в конце XIX века в бедных портовых районах Аргентины. А уже в начале следующего столетия танец стал видоизменяться и завоёвывать всё больше популярности. Он распространился в Европе, США и Японии, а потом по всему миру.

В рамках фестиваля пройдёт чемпионат мира по танго. В нём будут участвовать более полутора тысяч танцоров из 25 стран.

[Энрике Аводагро, министр культуры Буэнос-Айреса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Танцоры будут соревноваться в двух категориях: салонное и сценическое танго. Победителей наградят 18 сентября.

В дни праздника также пройдут концерты, конференции, выставки и мастер-классы по танго.

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