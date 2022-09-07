fb pixel
Телеканал NTD

Японец ничего не делает за деньги

Японец ничего не делает за деньги

Знакомьтесь, это Сёдзи Моримото, и он ничего не делает за деньги. 38-летний японец придумал интересный способ..

Дата загрузки: 2022-09-07

Японец ничего не делает за деньги
Знакомьтесь, это Сёдзи Моримото, и он ничего не делает за деньги. 38-летний японец придумал интересный способ заработка, для которого не нужны ни образование, ни особые навыки. Он предлагает себя арендовать.

[Сёдзи Моримото, человек, который «ничего не делает»]:
«Я предоставляю такую услугу: меня можно арендовать, чтобы ничего не делать. Я хожу туда, куда меня приглашают, и ничего там не делаю».

На самом деле, кое-что он делает. И именно на эти услуги в Японии наблюдается большой спрос.

[Сёдзи Моримото, человек, который «ничего не делает»]:
«Под «ничего не делаю» я имею в виду то, что я ем, пью (с клиентами), отвечаю на их простые вопросы и даю простые ответы».

Свой бизнес он начал на странице в соцсети в 2018 году. С тех пор Сёдзи арендовали более 4000 раз. В основном клиенты приглашают его поесть вместе или посетить с ними мероприятие. Иногда он просто слушает людей, которым нужно выговориться.

[Аруна Тида, клиентка]:
«Когда я с друзьями, то чувствую, что должна их развлекать. Но с арендованным господином не нужно много разговаривать. Могу помолчать».

У Сёдзи уже более 250 тысяч подписчиков. Четверть его клиентов – постоянные. Одна женщина наняла его уже 270 раз.

[Сёдзи Моримото, человек, который «ничего не делает»]:
«Многие говорили мне, что я «ничего не делаю», и я всегда чувствовал себя неполноценным. Эта моя сторона проявлялась даже в моей работе. В то время у меня было негативное чувство, что я не способен что-то сделать, а могу лишь ничего не делать».

Но клиенты уверены, что именно эта сторона Сёдзи очень полезна.

[Куса, клиентка]:
«Мне было сложно пригласить друзей на карри, поскольку я хотела быть в костюме Пикачу. Это было довольно непросто».

Сколько же стоит услуга Сёдзи? В переводе на доллары – 70 за одно бронирование. При этом клиенты также должны оплатить транспорт и еду в ресторанах.

В его услуги входит не начинать разговор первым. Но он ответит на простые вопросы, если их задаст клиент.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...