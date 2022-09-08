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Как косметическую индустрию хотят сделать экологичной

Как косметическую индустрию хотят сделать экологичной

Каждый год миллионы таких косметических средств попадают на свалку. [Стив Моррим, основатель Close the Loop

Дата загрузки: 2022-09-08

Как косметическую индустрию хотят сделать экологичной
Каждый год миллионы таких косметических средств попадают на свалку.

[Стив Моррим, основатель Close the Loop]:
«Огромные объёмы. Только в Австралии более 10 тысяч тонн косметических отходов выбрасывают ежегодно. И всё это сырьё очень ценно для повторного использования».

Косметическая индустрия Австралии объёмом восемь миллиардов австралийских долларов продолжает расти. Растёт также осведомлённость людей о важности переработки.

Появились разные схемы возврата использованной или пустой тары в магазины. Затем всё это сортируют и перерабатывают.

[сортировщик отходов]:

«У нас есть стекло, металл, мягкий пластик и твёрдый пластик».

Тару перерабатывают в другие продукты, включая заменители бетона или стекла, а также пластиковый композит для открытых игровых площадок и настилов.

Компания Close the Loop недавно получила правительственный грант в размере миллиона австралийских долларов на испытания по переработке косметики. Она проверит, можно ли использовать повторно сложные для переработки товары, такие как лак для ногтей и аэрозоли.

При этом некоторые бренды оплачивают расходы.

[Жан Байяр, главный менеджер TerraCycle Australia]:
«Они финансируют сбор и переработку продуктов, которые мы собираем сегодня».

Бренды также вносят изменения в процесс производства. Так, недавно одна косметическая компания прекратила выпуск популярного аэрозольного средства для искусственного загара, поскольку его упаковку трудно перерабатывать.
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