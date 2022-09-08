Как косметическую индустрию хотят сделать экологичной

Каждый год миллионы таких косметических средств попадают на свалку. [Стив Моррим, основатель Close the Loop

[Стив Моррим, основатель Close the Loop]:

«Огромные объёмы. Только в Австралии более 10 тысяч тонн косметических отходов выбрасывают ежегодно. И всё это сырьё очень ценно для повторного использования».

Каждый год миллионы таких косметических средств попадают на свалку.

Косметическая индустрия Австралии объёмом восемь миллиардов австралийских долларов продолжает расти. Растёт также осведомлённость людей о важности переработки.

Появились разные схемы возврата использованной или пустой тары в магазины. Затем всё это сортируют и перерабатывают.

[сортировщик отходов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Тару перерабатывают в другие продукты, включая заменители бетона или стекла, а также пластиковый композит для открытых игровых площадок и настилов.

Компания Close the Loop недавно получила правительственный грант в размере миллиона австралийских долларов на испытания по переработке косметики. Она проверит, можно ли использовать повторно сложные для переработки товары, такие как лак для ногтей и аэрозоли.

При этом некоторые бренды оплачивают расходы.

[Жан Байяр, главный менеджер TerraCycle Australia]:

«Они финансируют сбор и переработку продуктов, которые мы собираем сегодня».

Бренды также вносят изменения в процесс производства. Так, недавно одна косметическая компания прекратила выпуск популярного аэрозольного средства для искусственного загара, поскольку его упаковку трудно перерабатывать.

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