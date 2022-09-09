Лабораторные бриллианты сверкают на европейском рынке

Бриллиант весом 2,7 карата мерцает на свету. Несмотря на размер и чистоту, этот камень стоит всего..

Бриллиант весом 2,7 карата мерцает на свету. Несмотря на размер и чистоту, этот камень стоит всего 2800 долларов, потому что он синтетический.

Последние пять лет индустрия выращенных в лаборатории бриллиантов неуклонно росла. Рост стимулировало производство в индийском штате Гуджарат.

На ювелирной выставке в Лондоне можно увидеть много стендов индийских производителей искусственных бриллиантов. Сегодня эксперты пытаются оценить, как лабораторные камни повлияли на индустрию.

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[Дэвид Бро, редактор журнала Jewellery Outlook]:

«Первоначально к ним относились скептически, потому что они не были природными. Они не развивались в земной коре на протяжении миллионов лет. Но сейчас аппетит на выращенные в лаборатории бриллианты явно растёт».

Один из самых больших стендов в центре выставки принадлежит компании Greenlab Diamonds из Гуджарата. Она также официальный спонсор мероприятия и претендует на звание крупнейшего в мире производителя алмазов. Уже скоро собирается производить до 35 тысяч карат в месяц.

Она первой создала гигантский лабораторный бриллиант весом 27 карат – самый большой в мире среди искусственных.

При этом глава компании говорит, что выращенные алмазы по химическому составу идентичны добытым.

[Санкет Патель, глава Greenlab Diamonds]:

«Неважно, рождён он над землёй или под землёй – продукт один и тот же. Он называется алмазом. Это алмаз. Он всегда будет алмазом. Точка».

Владелец ещё одной индийской компании по выращиванию алмазов говорит, что рынок США одним из первых принял идею лабораторных камней. И он ожидает, что рынок в Европе последует этому примеру.

[Радж Вайдия, глава DiamSpark]:

«Сейчас эта отрасль составляет от 7% до 9% общего объёма. Каждый год она растёт на 5-10%. К концу 2030 года индустрия выращенных и природных алмазов будет составлять 50 на 50».

Впрочем, если на рынке появится так много искусственных камней, то это может создать проблемы для ювелиров. Теперь они должны научиться отличать природные алмазы от лабораторных, ведь цена может различаться в десять раз.

В Великобритании уже опубликовали ряд руководств. Они должны привести к единому знаменателю терминологию алмазной отрасли.

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