Хорватия готовится к переходу на евро: всё меньше банкоматов выдают куну

Снять наличные для оплаты товаров на рождественской ярмарке в Загребе теперь непросто. С 1 января страна..
Дата загрузки: 2022-12-28
[Денис Трговаца, местный житель]:
«В некоторых местах всегда есть скидка при оплате наличными, и когда у нас нет наличных, нужен банкомат. Мы идём к нему, а он не работает, тогда нужно искать другой. А если снимать не в своём банке, то берут большую комиссию».
В середине декабря хорватские банки начали поэтапную подготовку 2700 банкоматов страны к выдаче евро. При этом Банковская ассоциация Хорватии создала интерактивную карту всех банкоматов, чтобы помочь людям найти ближайший.
Что касается валюты, то и куна, и евро будут в обращении с 1 января до полуночи 14 января. После этого будут использовать только евро.
Но для жителя Загреба Патрика проблема гораздо серьёзнее, чем снятие наличных.
[Патрик Мацек, житель Загреба]:
«Настоящая проблема в том, что, входя в еврозону, Хорватия теряет последнюю часть своего суверенитета. У нас нет возможности влиять на мир, который охватили кризис и инфляция. Может для страны, которая сохраняет независимость 100 или 200 лет, это не имеет значения. Но для Хорватии её суверенитетом была куна».
Хорватия провозгласила независимость от Югославии в 1991 году. В 2013 присоединилась к ЕС. Она станет второй бывшей югославской республикой после Словении, которая введёт евро.
Уже 1 января Загреб собираются посетить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. они планируют купить кофе и расплатиться за него в евро.
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