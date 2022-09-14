Вьетнамские электрокроссоверы VinFast вскоре появятся в США

Первая партия электрических кроссоверов VinFast VF8 сошла с конвейера во Вьетнаме. Автомобили получат местные клиенты. Заказы начали собирать ещё год назад.

[покупатель]:

«Я заказал машину одним из первых и рассчитывал получить её в ноябре. Когда компания VinFast сообщила, что можно забрать машину в сентябре, я был очень удивлён скоростью производства».

VinFast – первый вьетнамский автопроизводитель. Компания была основана пять лет назад. В 2018-м она представила прототипы на Парижском автосалоне. Продажи стартовали в 2019-м.

А в прошлом году руководство VinFast объявило о намерении завоевать американский рынок, потеснив «Теслу» и другие бренды.

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[Ле Тхи Тху Тхюи, директор компании VinFast]:

«После этой партии мы построим 5000 автомобилей для рынков США и Канады. Производство начнётся на следующей неделе».

В Северной Америке автомобиль будут продавать по 42 тысячи долларов. В цену не входит стоимость электрической батареи. Её за определённую плату сдают в аренду.

Компания VinFast также нацелена на Европу. Первым делом она поставит электрические кроссоверы в Германию, Францию и Нидерланды. Автопроизводитель получил уже 65 тысяч заказов от клиентов из разных стран всего мира.

В марте следующего года VinFast построит завод в Северной Каролине в США. Там будут строить 150 тысяч автомобилей в год. Вьетнамский производитель считает, что через несколько лет сможет продавать по 750 тысяч электрокроссоверов в год.

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