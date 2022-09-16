Давка на рок-концерте в Гватемале: 9 погибших

Трагедия в Гватемале. В результате давки на большом рок-концерте под открытым небом погибли не менее девяти..

Трагедия в Гватемале. В результате давки на большом рок-концерте под открытым небом погибли не менее девяти человек. Среди погибших – двое 12-летних детей.

Инцидент произошёл в городе Кесальтенанго на западе страны. Это примерно 200 километров от столицы.

Помимо погибших, ещё около 20 человек пострадали. По словам врачей, шестерых рано утром доставили в местную больницу с переломами.

Концерт приурочен ко Дню независимости Гватемалы и проходит здесь каждый год. На этом выступало более 10 рок-групп.

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Свидетели говорят, что на концерте присутствовали тысячи людей, в том числе семьи с детьми. При этом в зрительской зоне было всего два выхода. Из-за дождя было много грязи. Началась давка, и люди в панике стали пытаться выбраться наружу.

Компания-организатор концерта заявила, что отменит все последующие праздничные мероприятия из уважения к семьям погибших. Она также сообщает, что готова сотрудничать с властями в ходе следствия.

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