В Египте всё чаще заводят собак

Ещё десять лет назад собака в квартире была редким явлением в Египте. В мусульманской религии эти..
Дата загрузки: 2022-10-13
Вместе с этим актуальнее становятся услуги ветеринаров. Египетский стартап помогает владельцам собак связываться с квалифицированными специалистами. Пользу получают и те, и другие. Ветеринарам не надо искать клиентов, а хозяева питомцев могут без опаски доверять ветврачам.
[Фади Аззуни, основатель компании Vetwork]:
«Я сам ветеринар, и у меня были домашние питомцы. Я понимаю трудности ветеринаров, которым не найти новых клиентов, а также владельцев собак, которым не найти хорошего ветврача. Даже если они находят его, то не всегда уверены в его компетентности».
У жительницы Каира Мариам две собаки. При этом из-за плотного рабочего графика у неё мало свободного времени.
[Мариам Рами, владелица собак]:
«Мне всегда нужен простой и быстрый способ найти надёжного ветеринара, который может осмотреть моих питомцев дома, на их территории. Мне также нужно, чтобы кто-нибудь напомнил мне о вакцинации и любых других процедурах, необходимых животным».
Стартап обслуживает 12 тысяч собак в Египте и ещё 26 тысяч в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. С компанией сотрудничают 400 ветеринаров.
В Египте также открывается всё больше зоомагазинов, которые торгуют импортными кормами. Кроме того, появляются салоны, предлагающие комплекс услуг по уходу за домашними животными.
Собак в основном заводят состоятельные египтяне, причём выбирают породистых.
[Мостафа Камель ас-Сайид, профессор политологии Каирского университета]:
«Это отражает желание богатых египтян подчеркнуть свой социальный статус и выделиться в обществе, подражая западному образу жизни».
По мнению специалистов, отношение египтян к собакам меняется под влиянием фильмов, в которых главные герои владеют домашними питомцами. Также они видят в Интернете информацию об известных личностях, у которых есть собаки. Кроме того, в последнее время некоторые мусульманские религиозные деятели выступают за то, чтобы не считать этих животных плохими.
По данным Египетской ассоциации собаководства, в 2016 году было зарегистрировано 2000 владельцев собак. К 2019-му их стало 860 тысяч.
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