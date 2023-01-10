Вариант коронавируса «Кракен» распространяется в США и Великобритании

В некоторых аэропортах на восточном побережье США снова начали делать тесты на COVID. Причиной стал новый..
Дата загрузки: 2023-01-10
По данным ВОЗ, его обнаружили примерно в 30 странах. Особенно много случаев на восточном побережье США, а также в Великобритании.
Эксперты отмечают, что это пока самый заразный из всех подвариантов COVID.
Так, в неделю перед Новым годом число новых случаев COVID в Великобритании превысило самые высокие показатели с лета. За семь дней заразилось почти три миллиона человек.
[Мария Ван Керхове, представительница ВОЗ]:
«Причиной этого являются мутации, которые произошли в этом подварианте омикрон. Это позволяет вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться».
Штамм омикрон выявили в 2021 году. С тех пор из него развились многие другие подварианты.
[Венди Барклай, вирусолог]:
«Похоже, что в США, а также в Соединённом Королевстве вариант XBB.1.5 распространяется быстрее, чем другие подварианты. Можно сказать, что он выиграл гонку».
В ВОЗ считают, что «кракен» не опаснее других версий омикрон. При этом вакцина против него действует не так эффективно.
[Венди Барклай, вирусолог]:
«Вакцины больше не защищают людей от заражения. Это означает, что антитела, которые вакцина создаёт в нас, уже не очень эффективно нейтрализуют вирусы».
В результате заражается больше людей, и это действительно вызывает беспокойство у ВОЗ и экспертов в области здравоохранения.
Одновременно западные страны считают, что китайские власти мало делятся информацией о недавней вспышке, особенно о потенциальном появлении новых вариантов. По мнению вирусологов, по мере открытия Китая есть большая вероятность того, что оттуда начнут распространяться новые штаммы COVID.
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