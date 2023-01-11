Япония и Италия договорились укреплять сотрудничество

Италия и Япония укрепляют сотрудничество. Об этом договорились премьер-министр Италии Джорджия Мелони и её японский коллега..
Дата загрузки: 2023-01-11
Среди областей повышенного интереса Кисида назвал дипломатию, инвестиции, железные дороги и кинематограф.
[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Теперь наши страны – стратегические партнеры. В будущем я хочу ещё больше укрепить двустороннее сотрудничество и взаимодействие по различным вопросам международной повестки дня».
В понедельник лидер Японии начал турне по ключевым западным странам-партнёрам. Ранее он объявил о том, что планирует провести крупнейшее наращивание военной мощи страны со времён Второй мировой войны.
В прошлом месяце Япония, Италия и Великобритания объявили о создании Глобальной программы боевой авиации. К 2035 году в рамках неё разработают реактивный самолёт следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.
[Джорджия Мелони, премьер-министр Италии]:
«Это программа, направленная на разработку самолёта шестого поколения, которая, очевидно, окажет огромное влияние на производственный сектор».
В мае Япония будет принимать саммит «Большой семёрки». На нём, как ожидается, Токио сосредоточит внимание на безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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