Редких амурских леопардов защищают от пожаров на Дальнем Востоке России

Редких амурских леопардов в дикой природе России осталось всего 120. И больше половины из них обитает..

Редких амурских леопардов в дикой природе России осталось всего 120. И больше половины из них обитает в национальном парке «Земля леопарда» на Дальнем Востоке.

Хищные кошки находятся на вершине пищевой цепочки и помогают регулировать популяции копытных и мелких хищников. Но леопарды и другие животные оказались под угрозой из-за участившихся природных пожаров. На Дальнем Востоке они уже уничтожили два миллиона гектаров леса.

[Иван Раков, сотрудник нацпарка «Земля леопарда»]:

«Если мы посмотрим на спутниковые снимки в течение года, то национальный парк и заповедник остаются такими зелёными островками юга этого региона. Ежегодно осенью и весной, когда нет снега, когда нет дождей, лес сухой, постоянно выгорает всё вокруг заповедной территории».

Эксперты говорят, что причиной пожаров становятся засуха и необычно высокая температура. Сотрудники национального парка стараются максимально быстро реагировать на возгорания, и в последние годы ситуация улучшилась.

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[Виктор Бардюк, директор нацпарка «Земля леопарда»]:

«За последние два года у нас ежегодно 10-15 гектар всего страдают от лесных пожаров. В прошлый год 17 гектар сгорело не лесных земель. Это одна десятитысячная от всей территории национального парка».

Сохранность леса необходима для восстановления популяции редких кошек. Помимо леопардов, здесь обитают амурские тигры, которые тоже под угрозой исчезновения.

[Таисия Марченкова, сотрудница нацпарка «Земля леопарда»]:

«Когда выгорает большое количество территорий, соответственно выгорает большое количество растительности вполне закономерно, которая является кормом для копытных, которые, в свою очередь, являются кормовой базой для леопарда».

За ситуацией в регионе наблюдает и «Всемирный фонд дикой природы». Специалисты создали карту мест, где чаще всего возникают пожары, перекинувшиеся с населённых пунктов. Это помогает составлять прогноз и защищать леса от огня.

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