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Как логопед помогает бывшим заключённым изменить жизнь к лучшему

Как логопед помогает бывшим заключённым изменить жизнь к лучшему

Австралийцу Мэтью Мэнсфилду 37 лет. Но только сейчас он начинает узнавать, как правильно говорить и общаться..

Дата загрузки: 2022-10-07

Как логопед помогает бывшим заключённым изменить жизнь к лучшему
Австралийцу Мэтью Мэнсфилду 37 лет. Но только сейчас он начинает узнавать, как правильно говорить и общаться с людьми. Мэтью отбывает наказание в тюрьме на юге Тасмании.

Скоро он выйдет на свободу, и очень важно, каким человеком он теперь будет. Его судьба сломалась в 12 лет после исключения из школы за неуспеваемость. Подросток сразу попал в плохую компанию.

[Мэтью Мэнсфилд, заключённый]:
«После этого не потребовалось много времени, чтобы пристраститься к наркотикам».

Логопед Рози Мартин разработала уникальную программу, чтобы помогать заключённым. Она обучает их грамотности, культуре речи и умению излагать мысли.

[Рози Мартин, логопед]:

«Грамота – это всё то, что связано с речью. Если сразу не научишься правильно говорить, то потом уже и не пытаешься. В итоге это влияет и на поведение».

Цель программы – помочь заключённым после освобождения влиться обратно в общество. Мартин называет свой проект «Просто двигаться дальше».

[Рози Мартин, логопед]:
«Это работа с заключёнными, встречи и налаживание отношений с ними. Это начало укрепления доверия и связей, которые очень важны и помогают изменить к лучшему жизнь любого из нас».

Проект пока экспериментальный. Но все участники уже ощутили пользу.

[Мэтью Мэнсфилд, заключённый]:
«Мне захотелось изменить свою жизнь. То, как я жил раньше – не пример для подражания».

Мартин считает, что её программа поможет бывшим заключённым не повторять прошлых ошибок. Кроме того, человеку с грамотной и культурной речью легче найти работу.
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