Как логопед помогает бывшим заключённым изменить жизнь к лучшему

Австралийцу Мэтью Мэнсфилду 37 лет. Но только сейчас он начинает узнавать, как правильно говорить и общаться..
Дата загрузки: 2022-10-07
Скоро он выйдет на свободу, и очень важно, каким человеком он теперь будет. Его судьба сломалась в 12 лет после исключения из школы за неуспеваемость. Подросток сразу попал в плохую компанию.
[Мэтью Мэнсфилд, заключённый]:
«После этого не потребовалось много времени, чтобы пристраститься к наркотикам».
Логопед Рози Мартин разработала уникальную программу, чтобы помогать заключённым. Она обучает их грамотности, культуре речи и умению излагать мысли.
[Рози Мартин, логопед]:
«Грамота – это всё то, что связано с речью. Если сразу не научишься правильно говорить, то потом уже и не пытаешься. В итоге это влияет и на поведение».
Цель программы – помочь заключённым после освобождения влиться обратно в общество. Мартин называет свой проект «Просто двигаться дальше».
[Рози Мартин, логопед]:
«Это работа с заключёнными, встречи и налаживание отношений с ними. Это начало укрепления доверия и связей, которые очень важны и помогают изменить к лучшему жизнь любого из нас».
Проект пока экспериментальный. Но все участники уже ощутили пользу.
[Мэтью Мэнсфилд, заключённый]:
«Мне захотелось изменить свою жизнь. То, как я жил раньше – не пример для подражания».
Мартин считает, что её программа поможет бывшим заключённым не повторять прошлых ошибок. Кроме того, человеку с грамотной и культурной речью легче найти работу.
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