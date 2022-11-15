Как старейший трибунал Европы решает водные споры

Каждый четверг в полдень десятки местных жителей и туристов собираются у собора Валенсии в Испании, чтобы..

Каждый четверг в полдень десятки местных жителей и туристов собираются у собора Валенсии в Испании, чтобы увидеть уникальную местную традицию.

Когда звонит колокол, члены одного из старейших в мире трибуналов собираются в круг у Апостольских врат собора, чтобы провести еженедельную публичную аудиенцию.

Они выслушивают жалобы и решают споры между фермерами Ла-Плана-де-Валенсия – плодородного региона, окружающего город. В нём выращивают лучшие сорта фруктов и овощей Испании.

Глава трибунала с символом власти в руке вызывает всех желающих. У просителей могут быть различные проблемы: кто-то обвиняет других фермеров в краже воды, а у кого-то проблемы с подачей воды из реки Турия.

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Сегодня никто жаловаться не пришёл. Так что члены трибунала подписывают книгу протоколов и удаляются в помещение. Это старейшее судебное учреждение в Европе.

[Хосе Альфонсо Сориа Гарсия, председатель трибунала]:

«Трибунал основали во времена Кордовского халифата, когда правил эмир Абд ар-Рахман III более тысячи лет назад. Возможно, это был не трибунал, каким мы его знаем сегодня. Но это был трибунал, на котором обсуждались проблемы, с которыми сталкивались владельцы оросительных каналов».

В 2009 году ЮНЕСКО внесла Водный трибунал в список нематериального культурного наследия человечества.

[турист из Германии]:

«Очень впечатляет. Он принимает решения касательно споров вокруг воды. И он официально признан судебным органом Испании».

Задача трибунала – следить за тем, чтобы все фермеры получали пропорциональное количество воды. Ему около 1000 лет. А вот история некоторых оросительных каналов восходит к римлянам, которые основали город во II веке нашей эры.

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